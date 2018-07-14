Российские ватерполистки разгромили команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы

ТАСС, 14 июля. Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Турции со счетом 35:4 в стартовом матче чемпионата Европы, который проходит в Барселоне.

Самой результативной ватерполисткой матча группы B стала россиянка Екатерина Прокофьева, забросившая семь мячей. Еще три ватерполистки сборной России забросили по пять мячей: Эльвина Каримова, Алена Сержантова и Дарья Рыжкова.

Россиянки набрали три очка и возглавили таблицу группы В. Другие матчи группы пройдут позднее в субботу. Сборная Сербии сыграет с немками, а сборная Венгрии - с командой Испании.

В следующем матче 15 июля сборная России встретится с командой Сербии.

На чемпионате Европы 12 команд разбиты на две группы. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в плей-офф. Матчи на вылет начинаются со стадии четвертьфинала. Чемпионат Европы завершится 27 июля.