Джикия начал тренировки без ограничений в общей группе ФК "Спартак"

ТАСС, 14 июля. Защитник футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия тренируется без ограничений в общей группе на сборе в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Джикия травмировался во время зимних сборов "Спартака" в товарищеской игре против китайского клуба "Шанхай СИПГ". Защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и 23 января перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт". Из-за травмы футболист пропустил чемпионат мира в России.

"Сегодня после длительного этапа восстановления Джикия вернулся в общую группу и работает на равных с партнерами - без ограничений", - сказано в сообщении.

Сам 24-летний защитник также прокомментировал возвращение. "Это были самые трудные полгода в моей жизни, - отметил Джикия. - Счастлив, что они остались позади".

На сборах "Спартак" проведет четыре контрольных матча - с сербским "Пролетером" (15 июля), словенским "Рударом" (16 июля), турецким "Трабзонспором" (20 июля) и израильским "Ашдодом" (21 июля). Есть вероятность, что Джикия сможет принять участие в одной из этих встреч. Новый сезон чемпионата России стартует 28 июля.