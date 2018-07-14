Главный тренер ФК "Милан" Гаттузо подозревается в отмывании денег через свиную ферму

ТАСС, 14 июля. Главный тренер футбольного клуба "Милан" итальянец Дженнаро Гаттузо попал в список людей, в отношении которых ведется расследование по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Гаттузо владел 35% свиной фермы, располагавшейся в городе Галларате. В мае 2014 года она обанкротилась. Бывший футболист являлся миноритарным акционером фермы с ноября 2011 года, но продал свою долю в декабре 2013 года - за несколько месяцев до банкротства.

Всего в отношении 42 человек ведется расследование по подозрению в отмывании денег и мошеннической передаче денег. Восемь из них уже арестованы, семеро находятся под домашним арестом, а один - под стражей.

Тренер "Милана" через своего адвоката выступил с заявлением, утверждая, что он косвенно относится к данному делу. Итальянский специалист не имел в компании никакой оперативной должности, а был только держателем акций.

В ноябре прошлого года Гаттузо возглавил "Милан", сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. В апреле он продлил контракт с клубом до 2021 года. Под его руководством "Милан" занял шестое место в чемпионате Италии и должен был сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил клуб за нарушение финансового fair play.

Гаттузо выступал в "Милане" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он провел 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выигрывал Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды становился чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в Суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.