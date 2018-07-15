Участниками летнего фестиваля ГТО в Тюменской области стали 180 человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Летний фестиваль ГТО в Тюменской области собрал 180 участников. Об этом ТАСС рассказала руководитель регионального оператора ГТО Оксана Заморова.
Фестиваль, прошедший с 12 по 14 июля, был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Областной фестиваль ГТО прошел уже во второй раз, стоит отметить, что его популярность увеличивается, - сказала Заморова. - Самым возрастным участником мероприятия стал Владимир Лукьяненко, которому 77 лет, он, кстати, показал великолепные для своей возрастной группы результаты. Это стало своего рода мотивирующим фактором для молодежи, которая, к слову, активно проявила себя на фестивале".
"В командных соревнованиях приняли участие 25 команд со всей области. Первое место в зачете заняла команда города Тобольска, следом за ними расположилась команда Тюменского района, третьей стала команда города Тюмени", - добавила Заморова.
Победители и особо отличившиеся участники были награждены медалями, грамотами, дипломами и кубками. По завершению фестиваля прошел танцевальный вечер. Итоги фестиваля будут занесены в личные кабинеты участников тестирования ГТО, в конце квартала участникам, выполнившим определенные нормативы, будут вручены знаки отличия.