Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакочевича на турнире Bellator в Риме

ТАСС, 15 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков нокаутом победил черногорца Васо Бакочевича на турнире организации Bellator 203 в Риме. Поединок завершился на 66-й секунде первого раунда.

В самом начале второй минуты первого раунда Корешков мощно пробил с разворота ногой в область селезенки черногорца, после чего соперник не смог подняться, а судья остановил поединок. 27-летний Корешков является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Он также является учеником и партнером по команде российского бойца Александра Шлеменко.

YO!! Andrey Koreshkov!! #Bellator203pic.twitter.com/9UxujhBkJo — McDuckMMA (@McDuckMMA) 15 июля 2018 г.

"Хотел бы поблагодарить своего тренера Александра Шлеменко, всю свою команду за мою подготовку к этому турниру. У нас с Александром [Шлеменко] был план на данный бой, мы готовили удар "вертушкой". Конечно, я хочу принять участие в Гран-при (29 сентября в Сан-Хосе, США - прим. ТАСС) и провести бой с кем угодно, для меня не имеет значения, кто будет соперником", - сказал Корешков после поединка.

Всего на счету россиянина 21 победа и два поражения в ММА, Корешков в 11-й раз завершил поединок нокаутом. В активе Бакочевича 33 победы и 18 поражений.