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Российский боец Саид Нурмагомедов победил в дебютном поединке в UFC

Спорт
15 июля, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Уроженец Махачкалы победил американца Джастина Скоггинса раздельным решением судей

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ТАСС, 15 июля. Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Скоггинсом в своем первом поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 133 проходит в американском Бойсе (штат Айдахо).

Боец из Махачкалы, являющийся однофамильцем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу россиянину со счетом 29:28, третий - американцу (29:28).

Нурмагомедов одержал шестую победу подряд в ММА, первую - в рамках турниров UFC. Скоггинс уступил в третий раз подряд , американец не может победить с февраля 2016 года.

Саид Нурмагомедов выступает в UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг). До подписания контракта с UFC, он выступал в лиге World fighting championship Akhmat. 26-летний спортсмен провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

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