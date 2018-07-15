Пакьяо нокаутировал Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA

ТАСС, 15 июля. Филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутом победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал звание регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Бой, который прошел в Куала-Лумпуре, завершился в седьмом раунде.

Судья остановил поединок в седьмом раунде, когда филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга.

Vintage performance from Pac-Man pic.twitter.com/5dXBSlQ2h4 — SportsCenter (@SportsCenter) 15 июля 2018 г.

Предыдущий поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. Филиппинец победил нокаутом впервые за 9 лет, когда 2 мая 2009 года Пакьяо нокаутировал британца Рики Хаттона во втором раунде.

В активе 39-летнего Пакьяо теперь 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету 35-летнего Матиссе 39 побед, пять поражений и одна ничья.