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Бразилец Дос Сантос победил болгарина Иванова на турнире UFC Fight Night 133

Спорт
15 июля, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Поединок, который имел статус главного события вечера, продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 34-летнему бразильцу

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ТАСС, 15 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Жуниор Дос Сантос одержал победу над болгарином Благоем Ивановым решением судей на турнире UFC Fight Night 133, который проходил в американском Бойсе (штат Айдахо).

Поединок, который имел статус главного события вечера, продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 34-летнему бразильцу.

Дос Сантос провел первый поединок с 13 мая 2017 года, тогда бразилец уступил американцу Стипе Миочичу техническим нокаутом. Он завоевал титул чемпиона UFC в 2011 году, нокаутировав американца Кейна Веласкеса, однако в декабре 2012-го американец вернул себе пояс. Всего в активе Дос Сантоса 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед (14 досрочно) и потерпел пять поражений.

Иванов провел дебютный поединок в UFC, ранее он выступал в организациях Bellator и World Series of Fighting. Для 31-летнего болгарина этот бой стал 16-м в ММА, он одержал 13 побед (11 досрочно) и потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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