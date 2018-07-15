Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Ковальчук считает, что сможет играть на высоком уровне еще несколько лет

Спорт
15 июля, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

В июне 35-летний россиянин подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук сможет играть на высоком уровне еще 3 или 4 года. Такое мнение он высказал в интервью порталу LA Kings Insider.

В июне 35-летний россиянин подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт- петербургский СКА.

"Очевидно, что лига изменилась, да и я не становлюсь моложе, так что мы посмотрим, что получится, - сказал Ковальчук. - Не могу предсказывать будущее, но чувствую себя хорошо. Когда я принимал решение [о переходе в "Лос- Анджелес"], то руководствовался исключительно хоккейными причинами. Я смогу выступать на высоком уровне еще 3 или 4 года, а у "Лос-Анджелеса" отличная команда, ранее у меня не было возможности выступать за клуб с таким подбором игроков".

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).

Новый сезон НХЛ начнется 3 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
В Москве похоронили внука Брежнева
5
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
6
"Убийца авианосцев" начнет репетиции парада на следующей неделе в Финском заливе
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!