Английский футболист Руни отметился результативной передачей в дебютном матче MLS

ТАСС, 15 июля. /ТАСС/. Английский нападающий Уэйн Руни в воскресенье дебютировал в североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в составе вашингтонского "Ди Си Юнайтед".

В матче с "Ванкувером" 32-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте игры и отметился результативной передачей. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ди Си Юнайтед".

Brace for @PaulArriola, first MLS assist for @WayneRooney! #UnitedAtHome | #DCvVAN 3-0 pic.twitter.com/lw09zVBrZf — D.C. United (@dcunited) 15 июля 2018 г.

Руни известен по выступлению за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", а в июле 2017 года вернулся в "Эвертон". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.