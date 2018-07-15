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Английский футболист Руни отметился результативной передачей в дебютном матче MLS

Спорт
15 июля, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

32-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте матча

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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 15 июля. /ТАСС/. Английский нападающий Уэйн Руни в воскресенье дебютировал в североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в составе вашингтонского "Ди Си Юнайтед".

В матче с "Ванкувером" 32-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте игры и отметился результативной передачей. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ди Си Юнайтед".

Руни известен по выступлению за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", а в июле 2017 года вернулся в "Эвертон". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.

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