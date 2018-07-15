Пакьяо не ожидал, что сможет нокаутировать аргентинца Матиссе

ТАСС, 15 июля. Филиппинец Мэнни Пакьяо удивлен тем, что смог нокаутировать аргентинца Лукаса Матиссе в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Пакьяо цитирует телеканал ESPN.

Бой прошел в Куала-Лумпуре. Судья остановил поединок в седьмом раунде, когда филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга. Пакьяо одержал первую победу с 2016 года и впервые нокаутировал соперника с 2009 года.

"Давно не побеждал. Я удивлен тем, что нокаутировал оппонента, поскольку Матиссе является достаточно крепким соперником, - отметил филиппинский боксер. - Я был полностью сосредоточен на ринге и терпелив. Добился успеха благодаря упорным тренировкам".

Матиссе отдал должное Пакьяо. "Мне противостоял отличный боец и великий чемпион. Да, сегодня я потерпел поражение, но уступил легендарному боксеру", - подчеркнул аргентинец.

Предыдущий поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. В активе 39-летнего Пакьяо теперь 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету 35-летнего Матиссе 39 побед (36 нокаутом), пять поражений и одна ничья.