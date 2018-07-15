Шесть игроков "РГУТиС-Подмосковье" вошли в состав женской сборной России по регби-7 на КМ

ТАСС, 15 июля. Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Кубок мира, который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Полностью состав выглядит следующим образом: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Анна Гаврилюк, Кристина Середина, Марина Кукина, Дарья Шестакова (все - "РГУТиС- Подмосковье"), Алена Михальцова, Мария Перестяк (обе - "Енисей-СТМ", Красноярск), Анна Баранчук, Дарья Лушина, Анастасия Прокудина (все - ГБУ КК РЦСП по ИВС, Краснодар) и Байзат Хамидова ("Красный Яр", Красноярск).

Кубок мира пройдет с 20 по 22 июля.