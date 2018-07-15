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СМИ: Южная Корея и КНДР выступят единой командой на турнире по настольному теннису
Турнир серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса пройдет в Тэджоне 17-22 июля
Фото EPA-EFE/YONHAP
Делегация КНДР по настольному теннису отправляется на турнир в Тэджон

ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса, который пройдет в Южной Корее. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.

Спортсмены двух стран выступят объединенной командой в мужском, женском и смешанном разрядах. Агентство уточняет, что делегация КНДР уже прибыла в Южную Корею, она состоит из 25 человек - 16 спортсменов и девяти функционеров.

Соревнования пройдут 17-22 июля в городе Тэджон. Договоренность об участии игроков КНДР в турнире была достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран, которые прошли в Пхеньяне.

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