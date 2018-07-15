Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Троицкий выиграл третью гонку этапа европейской "Формулы-3" в Нидерландах

Спорт
15 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Россиянин Артем Петров стал девятым, Роберт Шварцман - 11-м

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Российский пилот команды Carlin Никита Троицкий занял первое место в третьей гонке четвертого этапа европейской "Формулы-3", который завершился в Нидерландах.

Вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу (Prema), третьим - индиец Джехан Дарувала (Carlin). На подиуме организаторы этапа в честь победителя по ошибке включили гимн другой страны, на что Троицкий неодобрительно покачал головой.

Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал девятым, Роберт Шварцман (Prema) - 11-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - занял 13-е место.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 июля.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018
2
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
3
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
4
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Бургомистр Хельсинки надеется, что саммит между Путиным и Трампом будет успешным
7
В Москве похоронили внука Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!