Троицкий выиграл третью гонку этапа европейской "Формулы-3" в Нидерландах

ТАСС, 15 июля. Российский пилот команды Carlin Никита Троицкий занял первое место в третьей гонке четвертого этапа европейской "Формулы-3", который завершился в Нидерландах.

Вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу (Prema), третьим - индиец Джехан Дарувала (Carlin). На подиуме организаторы этапа в честь победителя по ошибке включили гимн другой страны, на что Троицкий неодобрительно покачал головой.

Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал девятым, Роберт Шварцман (Prema) - 11-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - занял 13-е место.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 июля.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".