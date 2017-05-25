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ТПП РФ: малому бизнесу необходимы льготные условия при покупке франшиз

Экономика и бизнес Развитие МСП в России
25 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Подобные меры помогут бизнесу выйти из "тени" и развиваться, считает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Малый и средний бизнес (МСБ) нуждается в льготных условиях в сфере франчайзинга. Необходимо уменьшить количество внеплановых проверок, создать "налоговые каникулы" и ввести определенные послабления для МСБ при покупке франшиз, что позволит бизнесменам выйти "из тени" и развиваться, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова в рамках Московского международного форума по франчайзингу, который проходит 25 мая в столице.

"Если освободить предпринимателя в течение какого-то времени от внеплановых проверок и предоставить льготную финансовую поддержку, то это может существенно повлиять на "обеление" нашего теневого сектора бизнеса", - сказала она.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что теневой сектор экономики насчитывает не менее 15 млн человек, занятых в малом бизнесе. По его оценкам, после увеличения налога на социальное страхование около 500 тыс. предприятий малого и микро-бизнеса ушли в тень.

В свою очередь, глава общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин сообщил, что для устойчивого роста российского франчайзинга и стимулирования покупок франшиз в секторе МСБ необходимо разработать специальный кредитный продукт. "Можно решить две задачи - стимулировать рост франчайзинга и развитие сектора МСБ. Для этого необходимо создать отдельный кредитный продукт под покупку франшизы для предпринимателей", - отметил Калинин.

Председатель правления МСП Банка (дочернего банка Корпорации МСП) Дмитрий Голованов сообщил, что специальный кредит для покупки российских франшиз почти готов. "В настоящее время мы создаем отдельный льготный финансовый продукт для предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса под покупку франшиз", - сказал он, не раскрыв подробности.

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