Станция "Фрунзенская" Московского метрополитена. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2016 г. в Москве после реконструкции, длившейся почти год, откроется станция метрополитена "Фрунзенская".

Станция "Фрунзенская" расположена на Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Парк культуры" и "Спортивная". Она находится на территории района Хамовники (Центральный административный округ).

История

Решение о продлении Сокольнической линии на юго-запад от станции "Парк культуры", которая с 1935 г. являлась конечной, было принято в 1953 г. Новый участок связал центр города с комплексом Московского государственного университета на Ленинских (ныне - Воробьевых) горах. Открытие трех новых станций, "Фрунзенской", "Спортивной" и "Университет", состоялось 1 мая 1957 г. Еще одна станция, "Ленинские горы" (ныне - "Воробьевы горы"), открылась 12 января 1959 г.

Свое название "Фрунзенская" получила в честь советского военачальника Михаила Фрунзе (1885-1925), имя которого носили расположенные поблизости улицы и набережная.

Станция была выстроена по проекту Юрия Зенкевича, Римидалва Погребного, Надежды Быковой, Ивана Таранова и др.

Облик станции

"Фрунзенская" - трехсводчатая станция глубокого заложения (42 м) с пилонами. Хотя она была открыта спустя полтора года после выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", ее оформили по ранее утвержденному проекту в духе "сталинской архитектуры". Пилоны облицованы красным и белым мрамором, вентиляционные отверстия на них прикрыты декоративными решетками с одинаковыми изображениями пятиконечной звезды и ленты, у подножий пилонов со стороны зала и путей установлены мраморные лавки. Путевые стены облицованы черной и светло-желтой керамической плиткой. Пол выложен из гранитных плит (первоначально в боковых станционных залах он был асфальтовым).

Освещается станция массивными люстрами. Технические двери в путевых стенах закрыты металлическими панно с годом открытия станции. В глухом торце станционного зала установлен бюст Михаила Фрунзе работы скульптора Евгения Вучетича.

"Фрунзенская" имеет один выход на поверхность - на переулок Хользунова рядом с его пересечением с Комсомольским проспектом. Первоначально станция имела отдельный вестибюль, похожий на южный выход станции метро "Спортивная". В 1984 г. он был частично демонтирован и встроен в новый Московский дворец молодежи. При этом были частично сохранены интерьеры вестибюля: в частности, круглый зал с линией турникетов и эскалаторами.

Ежедневный пассажиропоток на станции - 45,3 тыс. человек; утром и вечером в будни в 2015 г. он доходил до 9,5 тыс. пассажиров в час.

Реконструкция

2 января 2016 г. станция "Фрунзенская" была закрыта на ремонт для замены эскалаторов, которые выработали свой срок. Вместо трехленточного эскалатора был установлен эскалатор с четырьмя лентами, за счет более узких балюстрад. Это позволит повысить пропускную способность станции. Также проведены работы по замене керамической плитки на путевых стенах, отреставрированы другие детали убранства станции, заменены турникеты, обновлен кассовый зал. Первоначально планировалось, что ремонт займет 14 месяцев, однако работы были завершены досрочно.

Подобные ремонты, сопровождавшиеся длительным закрытием станций, в последние годы проводились на "Бауманской" (2015), "Электрозаводской" (2007-2008) и "Семеновской" (2005-2006). В 2017 г. на годичный ремонт будет закрыта станция "Рижская".