История матчей сборных Бельгии и Англии по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июля 2018 г. на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу. В нем встретятся сборные Бельгии и Англии.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (КБФА) была основана в 1895 г. В 1904 г. она стала членом Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА), а в 1954 г. вступила в Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). Президентом КБФА является Жерар Линар, штаб-квартира организации находится в Брюсселе.

Сборная Бельгии

Первый матч в своей истории сборная Бельгии по футболу провела 1 мая 1904 г. против сборной Франции. Товарищеская встреча состоялась в Брюсселе (Бельгия) и завершилась со счетом 3:3. Первой победы бельгийцы добились 7 мая 1905 г., переиграв в Брюсселе французов со счетом 7:0.

Самую крупную победу сборная Бельгии одержала 4 июня 1994 г. Со счетом 9:0 в Брюсселе в товарищеском матче была обыграна команда Замбии. Впоследствии бельгийцы еще дважды выиграли с разницей в девять мячей. 28 февраля 2001 г. они нанесли поражение Сан-Марино со счетом 10:1. Эта встреча состоялась в Брюсселе в рамках группы №6 отборочного турнира на чемпионат мира 2002 г. 31 августа 2017 г. бельгийцы выиграли у сборной Гибралтара со счетом 9:0. Матч прошел в Льеже (Бельгия) в рамках группы H отборочного турнира на чемпионат мира 2018 г.

Самое крупное поражение команда потерпела от сборной Англии, уступив 11 мая 1927 г. в Брюсселе в товарищеском матче со счетом 1:9. Впоследствии бельгийцы дважды уступали с разницей в восемь мячей, оба раза соперниками были голландцы. 29 марта 1936 г. в Амстердаме (Нидерланды) хозяева выиграли со счетом 8:0, а 4 октября 1959 г. в Роттердаме (Нидерланды) - со счетом 9:1. Эти встречи также были товарищескими.

Наибольшее количество матчей за сборную Бельгии провел защитник Ян Вертонген. На его счету 107 игр. Лучшим бомбардиром является форвард Ромелу Лукаку (40 забитых мячей). В рейтинге ФИФА бельгийцы занимают третье место, высшая рейтинговая позиция в истории команды - первая (последний раз - в марте 2016 г.). Главный тренер - испанец Роберто Мартинес.

Футбольная ассоциация Англии (ФАА)

ФАА была основана в 1863 г. и является старейшей футбольной ассоциацией в мире. В 1905 г. она стала членом Международной федерации футбола, но в 1920 г. покинула ее после решения ФИФА не исключать из своего состава футбольные ассоциации государств, противостоявших Соединенному королевству Великобритании и Ирландии в Первой мировой войне. В 1924 г. ФАА вновь примкнула к Международной федерации футбола, однако в очередной раз вышла из нее в 1928 г., когда ФИФА вопреки мнению англичан уравняла в правах на денежное вознаграждение футболистов- профессионалов и любителей. Возвращение Футбольной ассоциации Англии в ФИФА состоялось лишь в 1946 г. С 1954 г. ФАА является членом Союза европейских футбольных ассоциаций. Председателем организации является Грег Кларк, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

Сборная Англии

Первый товарищеский матч в своей истории сборная Англии по футболу провела 30 ноября 1872 г. против команды Шотландии. Игра состоялась в Глазго и завершилась вничью 0:0. Первой победы англичанам удалось добиться 8 марта 1873 г. Соперником вновь была сборная Шотландии. Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Самую крупную победу сборная Англии одержала 18 февраля 1882 г. в Белфасте. Со счетом 13:0 была обыграна сборная Ирландии.

Самое крупное поражение команда потерпела 23 мая 1954 г. от сборной Венгрии. В товарищеском матче в Будапеште англичане уступили со счетом 1:7.

Сборная Англии по футболу является чемпионом мира (1966), а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (1968, 1996).

Наибольшее количество матчей за сборную Англии провел вратарь Питер Шилтон. На его счету 125 игр. Лучшим бомбардиром является форвард Уэйн Руни (53 забитых мяча). В рейтинге ФИФА англичане занимают 12-е место, высшая рейтинговая позиция в истории команды - третья (последний раз - в сентябре 2012 г.). Главный тренер - Гарет Саутгейт.

История встреч сборных Бельгии и Англии

Сборные Бельгии и Англии провели между собой 22 матча - 18 товарищеских и четыре официальных. Английские футболисты одержали 15 побед, дважды выиграли бельгийцы, пять раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей: 70 - 26 в пользу сборной Англии.

Первый официальный матч двух команд состоялся 17 июня 1954 г. в рамках группы №4 финальной части чемпионата мира. Игра на стадионе "Санкт-Якоб-парк" (Базель, Швейцария) завершилась со счетом 4:4. В составе англичан по два мяча забили форварды Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус. У бельгийцев отличились нападающие Леопольд Ануль (дважды) и Анри Коппенс. Еще один мяч в свои ворота направил английский полузащитник Джимми Дикинсон.

Вторая официальная встреча сборных Бельгии и Англии прошла 12 июня 1980 г. в рамках группы B финального турнира чемпионата Европы. Итогом матча на стадионе "Делле Альпи" (Турин, Италия) стала ничья 1:1. Мячи забили бельгийский форвард Ян Кулеманс и английский полузащитник Рэй Уилкинс.

Третий официальный матч между бельгийцами и англичанами состоялся 26 июня 1990 г. в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Встреча на стадионе "Ренато Даль-Ара" (Болонья, Италия) завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Англии. Единственный мяч за минуту до окончания дополнительного времени забил полузащитник Дэвид Платт.

Четвертая официальная встреча двух сборных состоялась в финальной стадии ЧМ-2018 28 июня рамках группы G. Итогом игры на стадионе "Калининград" стала победа Бельгии со счетом 1:0. Мяч забил полузащитник Аднан Янузай. Единственная предыдущая победа бельгийцев над англичанами была одержана 82 года назад. Товарищеский матч, состоявшийся в Брюсселе (Бельгия) 9 мая 1936 г., завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. 0спо/сау/ибл.