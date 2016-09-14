Пучков призвал индивидуально подходить к проблемам пострадавших от паводков в Приморье

Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время общения с жительницей района, пострадавшего от наводнения © Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Каждая проблема жителей районов, пострадавших от паводков в Приморье, должна рассматриваться индивидуально, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

Глава МЧС посетил в среду с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским село Шумное в ходе облета пострадавших от паводков территорий. Местные жители показали министру и руководству региона последствия наводнения на своих участках и в жилых домах. В настоящее время вода ушла, однако ее уровень достигал 1,5 метра, многие дома были подтоплены.

Пучков лично пообщался с большинством жителей села, выслушал их проблемы и поручил главе Чугуевского муниципального района Анатолию Баскакову оказать каждому жителю всю необходимую помощь, в том числе в расчистке подворий и получении компенсационных выплат. "Каждая проблема должна рассматриваться индивидуально. Нельзя игнорировать просьбы жителей о помощи", - подчеркнул министр, отметив, что жители не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций.

Пучков принял решение удвоить группировку спасателей для ликвидации последствий паводка в этом селе - до настоящего момента в работах участвовало 50 человек. "Привлекайте тяжелую технику, приступайте к расчистке русел рек. Мы должны сделать выводы из этой ситуации и сделать так, чтобы она не повторилась вновь. Работы нужно проводить интенсивно, ведь заморозки уже скоро", - поручил глава МЧС.