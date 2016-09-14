Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пучков призвал индивидуально подходить к проблемам пострадавших от паводков в Приморье

Происшествия Стихийные бедствия Тайфуны и ураганы
14 сентября, 10:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, сентября. /ТАСС
Пучков также принял решение удвоить группировку спасателей для ликвидации последствий паводка в селе Шумное - до настоящего момента в работах участвовало 50 человек
Материал из 1 страницы
Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время общения с жительницей района, пострадавшего от наводнения

Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время общения с жительницей района, пострадавшего от наводнения

© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Каждая проблема жителей районов, пострадавших от паводков в Приморье, должна рассматриваться индивидуально, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

Смотрите также
Более 16,6 тыс. жителей Приморья заявили об ущербе от паводка

Глава МЧС посетил в среду с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским село Шумное в ходе облета пострадавших от паводков территорий. Местные жители показали министру и руководству региона последствия наводнения на своих участках и в жилых домах. В настоящее время вода ушла, однако ее уровень достигал 1,5 метра, многие дома были подтоплены.

Пучков лично пообщался с большинством жителей села, выслушал их проблемы и поручил главе Чугуевского муниципального района Анатолию Баскакову оказать каждому жителю всю необходимую помощь, в том числе в расчистке подворий и получении компенсационных выплат. "Каждая проблема должна рассматриваться индивидуально. Нельзя игнорировать просьбы жителей о помощи", - подчеркнул министр, отметив, что жители не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций.

Пучков принял решение удвоить группировку спасателей для ликвидации последствий паводка в этом селе - до настоящего момента в работах участвовало 50 человек. "Привлекайте тяжелую технику, приступайте к расчистке русел рек. Мы должны сделать выводы из этой ситуации и сделать так, чтобы она не повторилась вновь. Работы нужно проводить интенсивно, ведь заморозки уже скоро", - поручил глава МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама