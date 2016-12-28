Предприятие "Технодинамики" сократит потребление электроэнергии на 80%

В московском конструкторско-производственном комплексе "Универсал", который входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех, установили интеллектуальную систему управления освещением. Проект позволит сократить объемы потребления электроэнергии на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе "Технодинамики".

"Внедрение инженерной системы "умного освещения" с применением светодиодных технологий позволит полностью исключить затраты на утилизацию ртутных ламп, экологические платежи и оптимизировать издержки на сервисное обслуживание", - оценили специалисты холдинга.

Автоматизированная энергосберегающая система работает на базе беспроводных технологий. Она самостоятельно управляет светодиодным освещением на предприятии и меняет световой поток в зависимости от естественного освещения.

Этот проект позволит снизить потребление электроэнергии предприятием в среднем на 60-80%. Сроки окупаемости составят от полутора до двух лет.

О предприятии

Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" считается ведущим предприятием по созданию парашютно-десантной техники. Комплекс входит в список стратегических организаций России.

Предприятие выпускает средства парашютного десантирования техники и грузов, системы наземного обслуживания и сантехническое оборудование самолетов. В том числе, "Универсал" ведет исследования в области парашютно-десантной техники, осуществляет ремонт и комплексные испытания.