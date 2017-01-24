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"Технодинамика" увеличила долю в уставном капитале завода "Знамя" с 49% до 99%

Авиационные системы
24 января, 18:26 UTC+3
Московский машиностроительный завод "Знамя" станет одним из ключевых предприятий "Технодинамики"
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© Марина Лысцева/ТАСС

Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех" консолидировал контрольный пакет акций Московского машиностроительного завода "Знамя". Холдинг займется производством 16 новых агрегатов в рамках программы импортозамещения, говорится в сообщении пресс-службы "Технодинамики".

"Завод обладает обширными компетенциями и является для нас стратегическим активом. Предприятие выпускает ключевые компоненты топливной и гидравлической систем, силовых установок, а также является партнером холдинга по контрактам ГОЗ (государственного оборонного заказа)", - комментирует генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Холдинг собирается выпускать новые изделия, в том числе насосные агрегаты, гидроприводы и гидромоторы.

О заводе

Московский машиностроительный завод "Знамя" занимается производством деталей для авиационной и наземной техники. Изделия используются на гражданских и военных воздушных суднах и в дорожно-строительной технике.

Продукция завода соответствует международным стандартам. Завод обладает международным сертификатом системы менеджмента качества AS/EN9100. Несколько лет назад предприятие прошло техническое перевооружение гальванического и термического производства. В переоснащение было вложено более 300 млн руб.

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