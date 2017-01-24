"Технодинамика" увеличила долю в уставном капитале завода "Знамя" с 49% до 99%

Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 16 человекПроисшествия 24 января, 20:55
Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искаженыСпорт 24 января, 20:48
Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"Спорт 24 января, 20:44
Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезонаСпорт 24 января, 20:26
РПЦ: передача объектов "Херсонеса" церкви возможна только после переноса экспонатовОбщество 24 января, 20:24
Гендиректор: "Анжи" набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клубаСпорт 24 января, 20:14
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожараПроисшествия 24 января, 20:11
Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"Спорт 24 января, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех" консолидировал контрольный пакет акций Московского машиностроительного завода "Знамя". Холдинг займется производством 16 новых агрегатов в рамках программы импортозамещения, говорится в сообщении пресс-службы "Технодинамики".
"Завод обладает обширными компетенциями и является для нас стратегическим активом. Предприятие выпускает ключевые компоненты топливной и гидравлической систем, силовых установок, а также является партнером холдинга по контрактам ГОЗ (государственного оборонного заказа)", - комментирует генеральный директор холдинга Игорь Насенков.
Холдинг собирается выпускать новые изделия, в том числе насосные агрегаты, гидроприводы и гидромоторы.
Московский машиностроительный завод "Знамя" занимается производством деталей для авиационной и наземной техники. Изделия используются на гражданских и военных воздушных суднах и в дорожно-строительной технике.
Продукция завода соответствует международным стандартам. Завод обладает международным сертификатом системы менеджмента качества AS/EN9100. Несколько лет назад предприятие прошло техническое перевооружение гальванического и термического производства. В переоснащение было вложено более 300 млн руб.