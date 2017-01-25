"Технодинамика" повысит безопасность железнодорожных перевозок

Конструкторы самарского предприятия "Авиаагрегат" холдинга "Технодинамика", входящего в Госкорпорацию "Ростех", приступили к разработке унифицированных поглощающих аппаратов. Новинка позволит защитить конструкции вагонов-цистерн от соударений на 100%, заявляют в пресс-службе "Технодинамики".

"Новая модель в значительной степени повысит безопасность перевозок грузов железнодорожным транспортом. Мы также планируем довести уровень унификации подобного типа продукции до 95%, что упростит процесс ее эксплуатации, сервисное и техническое обслуживание. Иными словами, нашим партнерам мы предоставим качественно новый продукт, отвечающий самым современным требованиям", - отметил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Холдинг создаст однокамерную унифицированную модель. Она объединит в себе технологии двух ранее созданных на предприятии "Авиаагрегат" эластомерных поглощающих аппаратов АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-А.800. Такие аппараты обладают повышенной энергоемкостью и снижают уровень нагрузок на хребтовую балку на 15-30% по сравнению с фрикционными аналогами.

Новая разработка уменьшит воздействие ударов, сжимающее и растягивающее воздействие на раму железнодорожных цистерн. Агрегат сможет поглотить 100% кинетической энергии при соударениях вагонов.

Поглощающими аппаратами оснащаются все цистерны и вагоны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы.