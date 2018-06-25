"МегаФон" создал продвинутый тариф-конструктор для бизнеса

Высокая скорость ведения бизнеса и амбициозные задачи требуют использования новых инструментов и, как следствие, - современных технологий. Сегодня для корпоративного сегмента операторы связи предлагают широкий спектр возможностей. Нужно лишь выбрать оптимальный тариф, который подойдет как руководству, так и рядовым сотрудникам компании.
Предлагая бизнесу свои тарифы, операторы связи ориентируются на тренд, который четко прослеживается уже несколько лет: доля голосовых услуг уменьшается, а доля мобильного интернета растет. Люди все меньше разговаривают по телефону, предпочитая решать свои личные и рабочие вопросы онлайн - например, в мессенджерах. Поэтому неудивительно, что в корпоративных пакетах увеличивается объем доступного интернет-трафика.
«МегаФон», к примеру, при разработке новых предложений делает ставку на реальные потребности бизнеса, который хочет платить только за то, чем действительно пользуется. Компания запустила новую линейку для корпоративных клиентов -«Управляй!». Как отметили в компании, это наиболее продвинутый на корпоративном рынке тариф-конструктор, позволяющий клиенту самостоятельно менять параметры пакета и добавлять необходимые услуги. Тарифная линейка «Управляй!» разработана на основе анализа больших данных и конкретных потребностей более чем 45 000 компаний. В ходе анализа были выявлены предпочтения малого, среднего и крупного бизнеса при использовании базовых и дополнительных услуг связи, а также самые востребованные интернет-ресурсы. Анализировалась, в частности, такая информация: какие пакеты выбирают и какую долю пакета используют компании, на какие приложения уходит интернет-трафик, какими дополнительными сервисами «МегаФона» пользуются предприятия. В результате поменялись условия предоставления некоторых услуг - голосовой связи, мобильного интернета, СМС, а также добавились новые опции: безлимитный трафик, бесплатные сервисы, кешбэк.
Всего же корпоративным клиентам оператор предложил четыре тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на стационарном рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто максимальное количество времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»). В каждом из них предусмотрено пять вариантов выбора количества минут и гигабайтов. Тарифы действуют на всей территории России, поэтому абонентам не нужно подключать дополнительные опции при выезде из домашнего региона.
Рынок корпоративных (B2B) телекоммуникаций России развивается динамично. Операторы связи регулярно предлагают бизнесу новые решения, которые упрощают процесс общения, передачи и хранения информации. Из тарифных планов уже практически полностью исчез безлимитный мобильный интернет, зато появились «бонусные» предложения. Например, сервисы с обнуленным трафиком: мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация.
Несмотря на снижение доли голосового трафика, для многих компаний звонки остаются важной составляющей коммуникации. Поэтому корпоративные клиенты чаще используют голосовую связь, чем абоненты - физические лица. Тем, кому нужно постоянно быть на связи с руководством, коллегами, бизнес-партнерами и контролировать рабочий процесс даже находясь за пределами страны, «МегаФон» сделал интересное предложение: бесплатные входящие звонки в Европе (тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель»). В этом случае абонент может не переживать, что потратит свой лимит на роуминг.
Как отметили в «МегаФоне», еще одной новой услугой в линейке тарифов «Управляй!» стал кешбэк. «Принимая во внимание желание клиентов инвестировать в цифровые сервисы для бизнеса, „МегаФон“ первым на рынке корпоративных тарифов возвращает 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки „Управляй!“. Кешбэк можно потратить на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: „МегаФон.Таргет“, „Виртуальная АТС“, „Контроль кадров“. Полученный кешбэк не сгорает, а накапливается ежемесячно. В дальнейшем „МегаФон“ планирует расширять спектр возможностей использования накопленного кешбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями», - говорится в сообщении.
Услуги, на которые можно направить кешбэк, оказались наиболее востребованными у участников исследования, уточнил представитель оператора связи. Среди них -сервис «Контроль кадров», позволяющий определить местоположение персонала в данный момент, а также получить отчет о его передвижениях в течение дня.
«Исходя из результатов исследования, мы считаем, что программа кешбэка в России имеет большой потенциал, при этом мобильные операторы пользуются наибольшим доверием потребителей кешбэк-услуг», - добавили в «МегаФоне».