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"МегаФон" создал продвинутый тариф-конструктор для бизнеса

Партнерский материал
Экономика и бизнес Технологии
25 июня, 12:07 UTC+3

Линейка тарифов "Управляй!" рассчитана на все категории сотрудников компании - от руководителей до офисных работников

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Высокая скорость ведения бизнеса и амбициозные задачи требуют использования новых инструментов и, как следствие, - современных технологий. Сегодня для корпоративного сегмента операторы связи предлагают широкий спектр возможностей. Нужно лишь выбрать оптимальный тариф, который подойдет как руководству, так и рядовым сотрудникам компании.

Тарифы-конструкторы

Предлагая бизнесу свои тарифы, операторы связи ориентируются на тренд, который четко прослеживается уже несколько лет: доля голосовых услуг уменьшается, а доля мобильного интернета растет. Люди все меньше разговаривают по телефону, предпочитая решать свои личные и рабочие вопросы онлайн - например, в мессенджерах. Поэтому неудивительно, что в корпоративных пакетах увеличивается объем доступного интернет-трафика.

«МегаФон», к примеру, при разработке новых предложений делает ставку на реальные потребности бизнеса, который хочет платить только за то, чем действительно пользуется. Компания запустила новую линейку для корпоративных клиентов -«Управляй!». Как отметили в компании, это наиболее продвинутый на корпоративном рынке тариф-конструктор, позволяющий клиенту самостоятельно менять параметры пакета и добавлять необходимые услуги. Тарифная линейка «Управляй!» разработана на основе анализа больших данных и конкретных потребностей более чем 45 000 компаний. В ходе анализа были выявлены предпочтения малого, среднего и крупного бизнеса при использовании базовых и дополнительных услуг связи, а также самые востребованные интернет-ресурсы. Анализировалась, в частности, такая информация: какие пакеты выбирают и какую долю пакета используют компании, на какие приложения уходит интернет-трафик, какими дополнительными сервисами «МегаФона» пользуются предприятия. В результате поменялись условия предоставления некоторых услуг - голосовой связи, мобильного интернета, СМС, а также добавились новые опции: безлимитный трафик, бесплатные сервисы, кешбэк.

Всего же корпоративным клиентам оператор предложил четыре тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на стационарном рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто максимальное количество времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»). В каждом из них предусмотрено пять вариантов выбора количества минут и гигабайтов. Тарифы действуют на всей территории России, поэтому абонентам не нужно подключать дополнительные опции при выезде из домашнего региона.

Кешбэк и другие новинки рынка

Рынок корпоративных (B2B) телекоммуникаций России развивается динамично. Операторы связи регулярно предлагают бизнесу новые решения, которые упрощают процесс общения, передачи и хранения информации. Из тарифных планов уже практически полностью исчез безлимитный мобильный интернет, зато появились «бонусные» предложения. Например, сервисы с обнуленным трафиком: мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация.

Несмотря на снижение доли голосового трафика, для многих компаний звонки остаются важной составляющей коммуникации. Поэтому корпоративные клиенты чаще используют голосовую связь, чем абоненты - физические лица. Тем, кому нужно постоянно быть на связи с руководством, коллегами, бизнес-партнерами и контролировать рабочий процесс даже находясь за пределами страны, «МегаФон» сделал интересное предложение: бесплатные входящие звонки в Европе (тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель»). В этом случае абонент может не переживать, что потратит свой лимит на роуминг.

Как отметили в «МегаФоне», еще одной новой услугой в линейке тарифов «Управляй!» стал кешбэк. «Принимая во внимание желание клиентов инвестировать в цифровые сервисы для бизнеса, „МегаФон“ первым на рынке корпоративных тарифов возвращает 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки „Управляй!“. Кешбэк можно потратить на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: „МегаФон.Таргет“, „Виртуальная АТС“, „Контроль кадров“. Полученный кешбэк не сгорает, а накапливается ежемесячно. В дальнейшем „МегаФон“ планирует расширять спектр возможностей использования накопленного кешбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями», - говорится в сообщении.

Услуги, на которые можно направить кешбэк, оказались наиболее востребованными у участников исследования, уточнил представитель оператора связи. Среди них -сервис «Контроль кадров», позволяющий определить местоположение персонала в данный момент, а также получить отчет о его передвижениях в течение дня.

«Исходя из результатов исследования, мы считаем, что программа кешбэка в России имеет большой потенциал, при этом мобильные операторы пользуются наибольшим доверием потребителей кешбэк-услуг», - добавили в «МегаФоне».

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