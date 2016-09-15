КАЗАНЬ, 3 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Зарплата на предприятиях нефтехимии Татарстана в I полугодии выросла на 14%? до 44,7 тыс. рублей по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщил гендиректор "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин на заседании совета директоров компании, передал корреспондент ТАСС.

"Средняя зарплата на базовых предприятиях нефтегазохимического комплекса (НГХК) Татарстана в январе - июне составила 44,7 тысяч рублей, рост на 14%", - сказал Яруллин. По его словам, в последние годы в республике увеличился разрыв между уровнем оплаты труда на предприятиях нефтепереработки и химического производства, на сегодняшний день этот разрыв составляет 14 тыс. рублей. "Это снижает привлекательность труда в секторах глубокой переработки нефти и может привести к дефициту кадров", - подчеркнул Яруллин.

На предприятиях НГХК Татарстана задействовано порядка 25% трудовых ресурсов промышленности республики, среднесписочная численность работающих комплекса составляет около 88 тыс. человек.

Предприятия нефтехимии Татарстана в I полугодии увеличили выпуск продукции на 2% по сравнению с показателями за аналогичный период прошло года, совокупная стоимость отгруженной продукции составила 555 млрд рублей.

"Татнефтехиминвест-холдинг" создан в 1994 году, выполняет роль координационно-экспертного центра нефтегазохимического комплекса Татарстана. Компания занимается стратегическим планированием, экспертизой бизнес планов, социально-экономическим мониторингом, исследованиями рынков и направлений дальнейшего углубления переработки углеводородного сырья. Председателем совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" является глава Татарстана Рустам Минниханов.