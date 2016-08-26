Объем сделок в M&A в нефтегазовом секторе в мае-июле вырос втрое - до $32 млрд

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ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) на мировом нефтегазовом рынке в мае-июле 2016 года увеличился втрое по сравнению с первым кварталом - до $32 млрд. В июле общий объем таких сделок составил $11 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет британской аналитической компании Wood Mackenzie.
По мнению аналитиков компании, объем сделок M&A в нефтегазовом секторе будет увеличиваться по мере стабилизации цен на нефть.
Крупнейшей сделкой в июле, в частности, стала покупка Exxon геологоразведочной компании InterOil за $3,6 млрд. Также американская компания находится в переговорах с Eni SpA о приобретении доли в крупном газовом проекте в Мозамбике.
Норвежская Statoil в прошлом месяце договорилась о покупке нефтяного блока у бразильской Petrobras за $2,5 млрд, что стало ее крупнейшим приобретением с 2011 года.
В будущем передел активов на рынке будет ускоряться, полагают авторы исследования. Так, американская Shell намерена привлечь $30 млрд через реализацию активов до 2018 года, а британская BP - около $5 млрд только в течение этого года. Total и Eni также запланировали продажу активов.