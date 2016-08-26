"Лукойл" прошел квалификационный отбор в тендере на разработку месторождений в Мексике

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Lukoil International Upstream Holding B.V. (дочерняя компания "Лукойла") прошла квалификационный отбор четвертого тендера первого раунда на разработку нефтяных месторождений в Мексиканском заливе. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по углеводородам Мексики.

Отбор прошли все 26 компаний, подавших заявки на участие в аукционе, следует из материалов комиссии. Теперь 16 из них будут соревноваться в тендере в статусе операторов разыгрываемых месторождений, а 10, в числе которых и Lukoil International, как партнеры в консорциуме.

Среди потенциальных операторов значатся компании BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell, Statoil и Total.

Аукцион состоится 5 декабря текущего года. Это будет четвертый тендер первого раунда, на который выставлены 10 блоков нефтегазоносного пояса Пердидо и бассейна Салина в глубоководной части Мексиканского залива.

Мексика надеется привлечь около $44 млрд от продажи прав на разработку шельфа. На глубоководные месторождения приходится 76% всех углеводородных ресурсов страны.