Миллер: уровень газификации Калининградской области превысил 75%

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КАЛИНИГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Уровень газификации Калининградской области превысил 75%. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии ввода в строй автоматической газораспределительной станции, которая обеспечит газоснабжение города Черняховска.
"За последние годы очень много сделано в рамках программы газификации Калининградской области. С начала реализации программы мы увеличили газификацию области на 35%, и сегодня средний уровень газификации больше чем 75%", - сказал Миллер.
Он отметил, что "Газпром" уделяет большое внимание надежности газоснабжения региона и его энергетической безопасности. Завершена реконструкция магистрального газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград мощностью 2,5 млрд кубометров в год. Расширяется подземное хранилище газа, емкость которого к 2025 году будет доведена до 800 млн кубометров.
"До конца 2017 года будет также введен в строй терминал, регазификационный СПГ, который позволит обеспечить 100-процентное резервирование газоснабжения Калининградской области", - добавил Миллер, заметив, что "это очень важный объект для энергетической безопасности региона".
По данным областных властей, к настоящему времени газ подведен ко всем муниципалитетам региона. Построено 1 263 км газораспределительных сетей, газом обеспечены 154 тыс. человек. Как отметил врио губернатора области Евгений Зиничев, Черняховск стал последним крупным городом области, в который подведен сетевой газ.