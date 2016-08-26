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Министр энергетики: IPO Saudi Aramco может состояться в начале 2018 года

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 17:03 UTC+3 ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛОС-АНДЖЕЛЕС 26, августа. /ТАСС
Процесс подготовки к продаже пакета требует времени, так как власти пытаются учесть интересы будущих инвесторов и королевства
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Саудовской Аравии может приватизировать 5-процентный пакет крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в начале 2018 года. Процесс подготовки к продаже пакета требует времени, так как власти пытаются учесть интересы будущих инвесторов и королевства, заявил министр энергетики страны Халид аль Фалих.

"Мы должны найти компромисс (в определении стоимости IPO) между интересами королевства как собственника компании и ресурсов и интересами будущих инвесторов. Эти интересы должны быть защищены", - цитирует его слова агентство Bloomberg.

По его словам, решение о площадке, на которой планируется провести размещение, еще не принято. При этом все крупнейшие биржи мира "на перебой" заявляют о готовности провести IPO компании, сказал он.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует привлечь около $100 млрд от продажи 5% акций государственной Saudi Aramco. О намерении продать часть госактива в апреле 2016 года заявил второй наследный принц шейх Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Тогда кабинет министров Саудовской Аравии принял план развития страны до 2030 года под названием "Взгляд королевства 2030". Как пояснил наследный принц, "IPO компании Aramco - это один из ключевых аспектов" данной инициативы. Согласно данным официальных представителей, Saudi Aramco стоит "триллионы долларов", несмотря на то, что это одна из самых закрытых в мире нефтяных компаний, которая не предоставляет никакой информации о своих доходах.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин высказывался о том, что относится с "большим интересом" к приватизации Saudi Aramco.

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