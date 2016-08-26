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"Сибур" в ноябре завершит завоз оборудования для "Запсибнефтехима"

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
В пятницу началась транспортировка крупногабаритного оборудования с последующим монтажом на стройплощадке "Запсибнефтехима" из промпорта в Тобольске
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Последняя партия крупногабаритного оборудования для крупнейшего нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" в Тюменской области будет доставлена в конце сентября 2016 года и транспортирована на стройплощадку до ноября, сообщает "Сибур".

Партия будет включать теплообменники, компрессоры, емкости, турбины и конденсатосборники. Всего, как сообщалось, на "Запсибнефтехим" также предполагается отгрузить 5 колонн, среди которых две колонны выделения пропановой фракции по 106 м, диаметром 6,8 м и весом 917 тонн каждая.

По данным "Сибура", всего в этом году в арктическую навигацию отправлены четыре судна с 58 единицами крупногабаритного оборудования для "Запсибнефтехима" из Южной Кореи, Китая, Японии, Италии и Германии суммарным объемом 60 тыс. фрахтовых тонн, большая часть которого будет доставлена в Тобольск и смонтирована на объектах комплекса осенью текущего года.

"Операция по доставке данного оборудования по своей сложности и задействованным маршрутам станет одной из самых уникальных в истории строительства аналогичных заводов", - говорится в сообщении "Сибура".

Кроме того, оборудование для нефтехимического комплекса также изготовят российские "Уралхиммаш", "Камкабель", "Завод тамбовский комсомолец" и другие. Всего заказы на оборудование для "Запсибнефтехима" размещены на машиностроительных предприятиях в 35 российских регионах.

Первая отгрузка крупногабаритного оборудования

"Сибур" сообщает, что в пятницу началась транспортировка крупногабаритного оборудования с последующим монтажом на стройплощадке "Запсибнефтехима" из промпорта в Тобольске. В частности, была перевезена и установлена колонна водной промывки длиной 61,8 м, шириной 10,8 м, высотой 11,4 м и весом 677 тонн.

Колонна пришла в Тобольск в составе одной из партий крупногабаритного оборудования, отгруженных из Южной Кореи. Как сообщалось, его производителем выступала южнокорейская компания GS Entec.

Крупнейший нефтехимический комплекс

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы составляет более 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

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