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На Кольской АЭС началась уникальная процедура "омоложения" реактора

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 17:39 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, августа. /ТАСС
Это позволит восстановить физико-механические свойства металла и продлить срок службы реактора
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МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Кольской АЭС приступили к уникальной процедуре отжига корпуса реактора энергоблока № 2, позволяющей восстановить физико-механические свойства металла и продлить срок службы, сообщили ТАСС в пресс-службе станции в пятницу.

"На корпусе реактора энергоблока № 2 Кольской АЭС начался комплекс работ по восстановительному отжигу. Это уникальная разработка российских ученых, с помощью которой стало возможным восстановление физико-механических свойств металла корпуса реактора, изменяющихся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия", - сказали в пресс-службе.

Процедура отжига признана во всем мире как эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок. Процесс проходит в реакторном зале, реактор остается на своем штатном месте. Специальная печь для отжига транспортируется к месту работ разобранной, далее эта установка высотой с двухэтажный дом монтируется на реактор и опускается внутрь корпуса. Металл медленно нагревают до температуры отжига.

В общей сложности на подготовку и проведение отжига корпуса реактора на АЭС уйдет около 15 дней. Далее специалисты будут решать вопрос возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора. Заключение о возможности продления даст НИЦ "Курчатовский институт" по результатам металлографических исследований образцов после отжига.

Процедура отжига была разработана Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Для определения фактического состояния металла и подтверждения срока его работы изучают образцы металла, которые вырезают из внутренних стенок реактора. В 1989 году на энергоблоках № 1 и № 2 Кольской АЭС уже проводилась подобная процедура. Впервые же она была проведена на энергоблоке № 3 Нововоронежской АЭС (также в 1989 году), также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской АЭС, АЭС "Грайфсвальд" (Германия) и АЭС "Козлодуй" (Болгария).

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области, в эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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