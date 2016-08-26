Дирекция ЛАЭС планирует создать на месте старых блоков технопарк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Территория и здания Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), которые высвободятся после вывода из эксплуатации старых энергоблоков типа РБМК, могут использоваться для создания технопарка и медицинского производства изотопной продукции. Об этом сообщил в пятницу директор ЛАЭС Владимир Перегуда во время публичного отчета по экологической безопасности ЛАЭС.

"Наши мощности, территорию, здания можно применять в народном хозяйстве. В рамках работы по выводу энергоблоков РБМК из эксплуатации после строительства новых блоков замещения можно говорить о создании некого технопарка. Идея в том, чтобы уже сейчас подумать, как использовать здания и территорию, получая доход", - сказал Перегуда.

"Мы должны рассмотреть прежде всего необходимость каких- то дополнительных производств, которые могут работать в интересах Росатома. Но это не исключает работы по другим направлениям, например, сегодня очень активно используется изотопная медицина, различные направления лечения онкологических заболеваний", - считает директор атомной станции.

Он пояснил, что речь идет о выпускаемой в России изотопной продукции - йод-131. Такое производство, как отметил Перегуда, есть в Обнинске.

"Препарат очень успешно применяется для лечения рака щитовидной железы. Есть очень большая потребность в этой услуге, но самих установок, организованных мест, где можно ее применять, очень мало в стране. Это не просто в том плане, что в обычном городе это построить нельзя, потому что нужно обеспечить радиационную безопасность, а для этого нужно иметь определенную инфраструктуру. У нас она есть, и мы выпускаем изотопы", - сказал Перегуда.

Атомная отрасль еще не научилась использовать старые блоки

Вывод из эксплуатации первого энергоблока ЛАЭС, построенного в 1970-х годах, займет по плану около 10 лет. Перспективы создания новых производств на месте отработавших энергоблоков атомной станции будет зависеть от решения Росатома, и сейчас, по словам директора ЛАЭС, "идет документальная проработка" этого вопроса.

Ленинградская АЭС первой в России будет выводить из эксплуатации атомный энергоблок. Возможность перепрофилирования подобных объектов до последнего времени не рассматривалась - раньше речь шла о концепции "зеленой лужайки", когда территория станции полностью освобождается и рекультивируется. В мире практики использования площадок отработавших блоков такого масштаба тоже нет. В других странах блоки этого типа после выработки срока эксплуатации были заморожены, поскольку не решено, что делать с графитом.

Владимир Перегуда считает, что для создания и работы технопарка могут использоваться не только помещения энергоблока, но и материалы, которые будут высвобождаться при разборе старых конструкций.

"При выводе из эксплуатации энергоблока основой является работа с графитом и радиоактивными отходами. Но в это понятие входит очень много всего, в том числе материалы, с которыми можно работать: металл, цветной металл, арматура, тот же бетон", - пояснил руководитель ЛАЭС.

Радиоактивные отходы, которым нет применения, ЛАЭС закроет в контейнеры. "Они будут стоять до тех пор, пока с ними начнут работать. Конечно, это произойдет не сейчас, не в этом году, а гораздо позже", - сказал директор станции. В перспективе могут появиться технологии переработки и полезного использования радиоактивных отходов, считает Владимир Перегуда.

ЛАЭС

Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") работает в городе Сосновый Бор с 1973 года. Она расположена в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На станции эксплуатируются четыре блока с реакторами "чернобыльского" типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но благодаря широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.

Работы по строительству замещающих мощностей ЛАЭС начались в августе 2007 года. Новые блоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Сроки ввода неоднократно корректировались, в настоящее время в планах "Роэнергоатома" запуск первого замещающего блока в 2017 году и сдача его в промышленную эксплуатацию в 2018-м.