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РЖД ввели 15-процентную скидку на экспортные перевозки нефти со станции Зуй в Китай

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Причиной снижения погрузки на этом направлении стало переключение отгрузки сырой нефти для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода на магистральный нефтепровод
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело 15-процентную скидку к тарифу на экспортные перевозки нефти со станции Зуй Восточно- Сибирской железной дороги в Китай через погранпереход Наушки, следует из протокола заседания правления РЖД.

Понижающий коэффициент в размере 0,75 к действующим тарифам действует до окончания срока действия ценовых пределов, установленных приказом ФСТ России от 21 декабря 2012 года (до 31 декабря 2018 года). Учитывая введенную в конце 2014 года надбавку на экспорт всех грузов в 13,4%, скидка по отношению к действующему тарифу составляет 25%, к базовому уровню - 15%.

Ранее начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов отмечал, что основной причиной снижения погрузки стало переключение отгрузки сырой нефти для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода с сентября прошлого года на магистральный нефтепровод. По его словам, после ввода в эксплуатацию участка магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" отгрузка сырой нефти от станции Зуй прекратилась.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. До этого максимальный размер скидки к тарифу составлял 12,8%. Уровень максимальной надбавки остался на прежнем уровне - 13,4%.

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