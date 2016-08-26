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В "Воркутаугле" заявляют, что компания стала убыточной из-за аварии, но это временно

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 18:53 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Объем добычи угля компании за первую половину этого года снизился на 7,7% до 5,3 млн тонн из-за аварии на шахте "Северная"
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ВОРКУТА, 26 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. АО "Воркутауголь", одно из крупнейших угледобывающих предприятий, входящее в состав "Северстали", превратилось в убыточное из-за аварии на шахте "Северная", но это временное явление. Об этом заявил в пятницу журналистам гендиректор АО "Северсталь Менеджмент" Вадим Ларин в Воркуте по итогам заседания комиссии правительства РФ по ликвидации последствий аварии.

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"В этом и в следующем году "Воркутаголь" превратилась из предприятия прибыльного в убыточное, но мы уверены, что это явление временное. При помощи большой компании "Северсталь" Воркута этот непростой период переживет, такие уже были в прошлом. Компания станет стабильной, долгосрочной, в этом никаких сомнений нет", - сказал Ларин, не став конкретизировать конкретную сумму убытков.

Он подчеркнул, что авария на "Северной" - очень большой удар для компании "Воркутауголь" и для всей "Северстали", но предприятия находят в себе силы этот удар пережить, работать дальше и "правильные уроки извлекать из того, что произошло, в первую очередь в плане безопасности для всех шахт". "Приоритеты для нас - продолжение работы всех остальных шахт, сохранение трудового коллектива. Все без исключения работники шахты "Северной" или заняты на ликвидации последствий аварии, или работают в других шахтах по своей профессии", - сообщил Ларин.

Врио главы Коми Сергей Гапликов отметил конструктивную работу компании "Воркутауголь" в части выполнения взятых обязательств по трудоустройству работников "Северная". "Сотрудники предприятия не остались без работы, а налоговые поступления крупнейшего налогоплательщика республики остались на прежнем уровне. Угольная отрасль для республики остается в числе приоритетных. Сейчас правительство республики совместно с федеральными органами и администрацией города разрабатывает стратегию развития Воркуты, ее возрождения с учетом перспектив развития Арктики и угольной отрасли Воркуты", - сказал Гапликов.

Объем добычи угля компании "Воркутауголь" за первую половину этого года снизился на 7,7% до 5,3 млн тонн из-за аварии на "Северной". АО "Воркутауголь" - градообразующее предприятие Воркуты, на производстве занято около 7 тыс. человек. Состоит из пяти подземных шахт и одного разреза, входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь". Воркутинский уголь используется для металлургической и коксохимической промышленности и энергетики России, основной потребитель воркутинского угольного концентрата - Череповецкий металлургический комбинат.

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