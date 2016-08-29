Импорт природного газа в КНР за 7 месяцев вырос на 17,9%, до 40,8 млрд кубометров

ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Импорт природного газа в Китае вырос за первые семь месяцев этого года на 17,9% в годовом выражении до 40,8 млрд кубометров. Об этом говорится в опубликованном докладе Государственного комитета по развитию и реформе КНР.

Производство газа за тот же период увеличилось на 2,1%, до 77,7 млрд кубометров.

Как отмечается в сообщении ведомства, потребление на китайском рынке этого вида топлива также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись в январе-июле на 8,8% до 113,9 млрд кубометров.