Норвегия объявила о начале 24-го раунда распределения лицензий на право разработки шельфа

ОСЛО, 29 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Норвегии сегодня направило нефтяным компаниям приглашение номинировать новые блоки норвежского континентального шельфа для включения в 24-й раунд распределения лицензий на право его разработки.

Как говорится в сообщении, распространенном Министерством нефти и энергетики скандинавского королевства, номинировать предлагается блоки в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.

"Нефтяная отрасль будет оставаться крупнейшей в Норвегии и наиболее важной для государства в ближайшие десятилетия, - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг. - Правительство способствует этому, проводя стабильную и предсказуемую политику в сфере нефтедобычи. Основой элемент этой политики - регулярное предоставление компаниям перспективных участков для нефтеразведки. Открывая сегодня 24-й лицензионный раунд, мы демонстрируем очередной конкретный пример нашей приверженности данной политике".

Компании смогут подать заявки на участие в раунде после того, как правительство на основе поступивших номинаций определит включенные в него блоки. В министерстве отмечают, что сделать это и начать прием заявок планируется до начала лета 2017 года. Каждая из компаний имеет право номинировать не более 15 блоков.

В 22-м лицензионном раунде принимали участие дочерние компании российских "Роснефти" и "Лукойла". Lukoil Overseas North Shelf AS подала заявку и на участие в 23-м раунде распределения лицензий, а в мае по его итогам получила предложение о разработке выбранного блока.

Аналогичные предложения по двум блокам были также направлены DEA Norge AS, подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Фридману.