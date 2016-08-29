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"Стройгазмонтаж" завершил работы по строительству участков 2-й нитки МГ Бованенково - Ухта

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Построено семь участков газопровода общей протяженностью 197 км
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Стройгазмонтаж" закончил строительно-монтажные работы в рамках строительства второй нитки системы магистральных газопроводов (МГ) Бованенково - Ухта, говорится в сообщении компании.

Объект сооружен по заказу ЗАО "Ямалгазинвест", субподрядчиком ООО "Стройгазмонтаж" стало АО "Ленгазспецстрой". Построено семь участков газопровода общей протяженностью 197 км. На строительстве объекта работало свыше 800 человек и более 350 единиц техники.

В ходе строительства участков второй нитки газопровода Бованенково - Ухта, трасса которых проходит по полуострову Ямал до Байдарацкой губы, сооружены подводные переходы на реках Морды-Яха и Юнды-Яха. На реке Морды-Яха построен подводный переход протяженностью 1986 м. На реке Юнды-Яха подводный переход включает в себя две нитки: основную (473 м) и резервную (470 м).

В сообщении отмечается, что ход строительства осложнялся тем, что участки газопровода Бованенково - Ухта, за сооружение которых отвечал "Стройгазмонтаж", проходят по территории вечной мерзлоты, в связи с чем работы велись только в зимнее время года. Строительство в условиях Крайнего Севера при почти полном отсутствии инфраструктуры и значительной удаленности от баз материально-технического обеспечения накладывали свои ограничения и создавали определенные трудности в логистике и поставке стройматериалов.

Как сообщалось ранее, на газопроводе Бованенково - Ухта СГМ сооружает также компрессорные станции "Байдарацкая" и "Интинская" (КЦ-2), окончание строительства которых запланировано также на 2016 год.

Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта предназначена для транспортировки природного газа с полуострова Ямал. Сырьевой базой являются Бованенковское и Харасавэйское месторождения.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 трлн кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения началась в 2012 году.

"Стройгазмонтаж" - одна из ведущих компаний России, занимающихся строительством в нефтегазовом секторе. Основные направления деятельности - строительство магистральных трубопроводов, наземных сооружений, газификация субъектов РФ.

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