Ирак может пересмотреть нефтяные контракты с зарубежными компаниями

БАГДАД, 29 августа. /ТАСС/. Министр нефти Ирака Джаббар ал-Лаиби инициировал пересмотр контрактов с иностранными нефтяными компаниями, работающими на месторождениях страны, с учетом изменения цен на нефть. Об этом сообщается на сайте министерства нефти Ирака.

"Он (министр) объяснил, что министерство предприняло пересмотр контрактов с зарубежными нефтяными компаниями, работающими в Ираке на основе лицензионных тендеров, в соответствии с изменениями в нефтяных ценах. Цель ревизии не отменить контракты, но скорее скорректировать некоторые пункты", - говорится в сообщении.

Ранее министр призвал иностранные компании, работающие в Ираке, увеличить добычу и экспорт нефти и газа для максимизации доходов страны. Ал-Лаиби был одобрен парламентом страны на должность министра нефти 15 августа. Ранее он возглавлял государственную "Южную нефтяную компанию Ирака".

Среди российских компаний в Ираке работают "Лукойл", осваивающий месторождение "Западная Курна-2" в провинции Басра, и "Газпром нефть", которая участвует в освоении месторождения Бадра в провинции Васит. Кроме того, "Газпром нефть" разрабатывает блоки "Шакаль", "Гармиан" и "Халабжа" в Курдском автономном районе Ирака.

По данным ОПЕК, Ирак в июле добывал 4,3 млн баррелей в сутки, увеличив показатель на 74,8 тыс. баррелей по сравнению с июнем. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.