Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирак может пересмотреть нефтяные контракты с зарубежными компаниями

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 13:30 UTC+3 БАГДАД БАГДАД 29, августа. /ТАСС
По данным ОПЕК, Ирак в июле добывал 4,3 млн баррелей в сутки, увеличив показатель на 74,8 тыс. баррелей по сравнению с июнем
Материал из 1 страницы

БАГДАД, 29 августа. /ТАСС/. Министр нефти Ирака Джаббар ал-Лаиби инициировал пересмотр контрактов с иностранными нефтяными компаниями, работающими на месторождениях страны, с учетом изменения цен на нефть. Об этом сообщается на сайте министерства нефти Ирака.

"Он (министр) объяснил, что министерство предприняло пересмотр контрактов с зарубежными нефтяными компаниями, работающими в Ираке на основе лицензионных тендеров, в соответствии с изменениями в нефтяных ценах. Цель ревизии не отменить контракты, но скорее скорректировать некоторые пункты", - говорится в сообщении.

Ранее министр призвал иностранные компании, работающие в Ираке, увеличить добычу и экспорт нефти и газа для максимизации доходов страны. Ал-Лаиби был одобрен парламентом страны на должность министра нефти 15 августа. Ранее он возглавлял государственную "Южную нефтяную компанию Ирака".

Среди российских компаний в Ираке работают "Лукойл", осваивающий месторождение "Западная Курна-2" в провинции Басра, и "Газпром нефть", которая участвует в освоении месторождения Бадра в провинции Васит. Кроме того, "Газпром нефть" разрабатывает блоки "Шакаль", "Гармиан" и "Халабжа" в Курдском автономном районе Ирака.

По данным ОПЕК, Ирак в июле добывал 4,3 млн баррелей в сутки, увеличив показатель на 74,8 тыс. баррелей по сравнению с июнем. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама