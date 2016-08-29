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"Газпром нефть" будет заправлять воздушные суда в аэропортах Чукотки

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
До 2018 года "Газпромнефть-Аэро" планирует инвестировать в модернизацию авиатопливной инфраструктуры Чукотского автономного округа более 114 млн руб.
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть-Аэро" (оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти") завершила сделку по приобретению 100% ООО "Чукотаэросбыт". Предприятие осуществляет заправку воздушных судов на трех топливозаправочных комплексах (ТЗК) в аэропортах Чукотского автономного округа, расположенных в городах - Анадырь, Певек и Кепервеем. Это первый актив "Газпром нефти" на Чукотке, сообщает компания.

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До 2018 года "Газпромнефть-Аэро" планирует инвестировать в модернизацию авиатопливной инфраструктуры Чукотского автономного округа более 114 млн руб. Поставки авиатоплива для аэропортов Чукотки будут осуществляться с Омского НПЗ "Газпром нефти" по рекам Иртыш и Обь и далее через Северный морской путь до портов Анадырь и Певек.

Воздушный транспорт в Чукотском автономном округе является основной частью транспортной системы региона. Аэропорты Чукотки связаны регулярным магистральным сообщением с Москвой, Хабаровском, Якутском и Магаданом, а также с районными центрами, удаленными селами и обеспечивают перевозки пассажиров и грузов как внутри округа, так и за его пределами.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года.

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