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Заповедную зону на северо-западе Норвегии следует открыть для нефтедобычи

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 15:30 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Дискуссия вокруг нефтедобычи в заповедной зоне ведется с 70-х годов прошлого века
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ОСЛО, 29 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Обширная область норвежского континентального шельфа, закрытая сейчас для деятельности нефтегазовых компаний по экологическим соображениям, должна быть открыта для нефтеразведки и нефтедобычи. Об этом сотрудникам деловой газеты "Дагенс Нэрингслив" заявила глава правительства Норвегии Эрна Сульберг, прибывшая в понедельник на открытие международной нефтегазовой конференции Offshore Northern Seas 2016 в норвежском Ставангере.

Политический вопрос

"Я считаю, что нам следует начать разработку (нефтегазовых месторождений) у Лофотенских островов и Вестеролена. Я ясно осознаю, что это сложный политический вопрос, имеющий в Норвегии символическое значение, - отметила глава правительства. - Однако ясно и то, что это важно для норвежской экономики. Разработка этих областей была бы полезна не в последнюю очередь потому, что в процессе можно задействовать большую долю уже имеющейся инфраструктуры".

Сульберг полагает, что обширные участки в заповедной зоне вокруг архипелагов Лофотен, Вестеролен и острова Сенья на северо-западе Норвегии можно разрабатывать с минимальными ущербом для окружающей среды. По словам премьер-министра, в ближайшие годы существенного роста инвестиций в норвежскую нефтегазовую отрасль не ожидается, поэтому наличие крупных и перспективных проектов как никогда важно. Правительство Сульберг планирует различными способами стимулировать нефтегазовые компании, чтобы получить достаточно времени для реструктуризации экономики и снижения ее зависимости от экспорта углеводородов.

Богатства заповедной зоны

Общая площадь заполярных шельфовых районов Nordland VI, Nordland VII (Нурланн VI, Нурланн VII) и Troms II (Тромс II) в заповедной зоне составляет 50,3 тыс. кв км, а, по оценкам Норвежской нефтегазовой ассоциации, стоимость сосредоточенных там запасов энергоносителей достигает $60-120 млрд. Норвежская государственная компания Statoil заинтересована в освоении этих участков и сейчас готовит подробный доклад, посвященный экологическим аспектам вопроса. Противники инициативы настаивают на том, что любой разлив нефти у архипелагов грозит масштабной экологической катастрофой, так как именно там появляется на свет молодь баренцевоморской трески, пикши, сайды и других рыб, промысел которых ведут не только норвежские, но и российские рыбаки. Сторонники добычи говорят как о высоких экологических стандартах норвежских компаний, так и о необходимости экономического развития региона, откуда идет отток населения.

Дискуссия вокруг нефтедобычи в заповедной зоне ведется с 70-х годов прошлого века. Как правые партии, входящие в действующее правительство меньшинства, так и крупнейшая в стране социал-демократическая Рабочая партия уже давно выступают за то, чтобы разрешить бурение у Лофотенских островов, однако данную инициативу последовательно блокируют малые парламентские партии. Ситуация может измениться после назначенных на 2017 год выборов в Стортинг (парламент Норвегии).

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