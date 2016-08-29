Литва не планирует закупать электроэнергию Балтийской АЭС

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск о вводе войск при помощи РоссииМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Планов закупки электроэнергии строящейся в Калининградской области Балтийской атомной электростанции у Литвы нет. Об этом в понедельник заявил журналистам министр энергетики Рокас Масюлис.
"Переговоров о закупке электроэнергии (с Балтийской АЭС) Литва не ведет", - сказал он. По словам министра, именно Литва и Польша "общими усилиями не поддерживали проект" атомной станции в Калининградской области и якобы "остановили его, поскольку не была предусмотрена прокладка линий электропередачи ни в Польшу, ни в Литву".
Аналогичную позицию Вильнюс занимает в отношении БелАЭС - строящейся атомной электростанции в Белоруссии. "Литва не намерена закупать эту электроэнергию. У нас есть лишь план ограничения ее доступа на наш рынок", - отметил Масюлис.
На прошлой неделе заместитель директора "Росэнергоатома" Станислав Антипов сообщил, что, по его данным, страны Европы заинтересованы в покупке электроэнергии Балтийской АЭС. "Станция изначально строилась для того, чтобы продавать электроэнергию на Запад", - сказал он. В настоящее время проект Балтийской АЭС в Калининградской области заморожен. По словам Антипова, в 2017 году будет принято решение достраивать станцию или нет.