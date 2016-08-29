Литва не планирует закупать электроэнергию Балтийской АЭС

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Планов закупки электроэнергии строящейся в Калининградской области Балтийской атомной электростанции у Литвы нет. Об этом в понедельник заявил журналистам министр энергетики Рокас Масюлис.

"Переговоров о закупке электроэнергии (с Балтийской АЭС) Литва не ведет", - сказал он. По словам министра, именно Литва и Польша "общими усилиями не поддерживали проект" атомной станции в Калининградской области и якобы "остановили его, поскольку не была предусмотрена прокладка линий электропередачи ни в Польшу, ни в Литву".

Аналогичную позицию Вильнюс занимает в отношении БелАЭС - строящейся атомной электростанции в Белоруссии. "Литва не намерена закупать эту электроэнергию. У нас есть лишь план ограничения ее доступа на наш рынок", - отметил Масюлис.

На прошлой неделе заместитель директора "Росэнергоатома" Станислав Антипов сообщил, что, по его данным, страны Европы заинтересованы в покупке электроэнергии Балтийской АЭС. "Станция изначально строилась для того, чтобы продавать электроэнергию на Запад", - сказал он. В настоящее время проект Балтийской АЭС в Калининградской области заморожен. По словам Антипова, в 2017 году будет принято решение достраивать станцию или нет.