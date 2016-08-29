Statoil: норвежское месторождение "Юхан Свердруп" будет рентабельным при $25 за баррель

ОСЛО, 29 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Одно из пяти крупнейших месторождений нефти на норвежском континентальном шельфе "Юхан Свердруп" будет рентабельным при ценах на нефть ниже $25 за баррель, говорится в распространенном в пондельник сообщении норвежского государственного нефтегазового концерна Statoil ASA ("Статойл"), который является оператором месторождения.

В компании отмечают, что значительная оптимизация проекта по освоению месторождения позволила на 20% (до $12 млрд) сократить траты на реализацию его первой фазы, в ходе которой проект будет окупаться даже при столь низких ценах на нефть.

Добыча нефти на североморском месторождении должна начаться в 2019 году и, согласно новым оценкам, в ходе первой фазы объемы добычи достигнут 440 тыс. баррелей в сутки (при изначально запланированных 315-380 тыс.). В ходе второй фазы, которая начнется в 2022 году, этот показатель планируется довести до 660 тыс. баррелей в сутки. Согласно оценкам Норвежского нефтяного директората, к 2022 году на "Юхан Свердруп" будет приходиться 40% всей добычи нефти на норвежском шельфе.

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются Statoil в 1,9-3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что относит его к категории гигантских нефтяных месторождений, число которых в мире измеряется сотнями. Ожидается, что суммарная выручка от продажи добытых нефти и газа составит 1,35 трлн крон (162,5 млрд долларов по текущему курсу) за 50 лет.

Доли в месторождении в прошлом году поделили между собой 5 компаний. Statoil получила 40%, еще 22,6% принадлежат Lundin Norway - норвежской "дочке" шведской Lundin petroleum AB. Норвежская государственная нефтяная компании Petoro AS владеет 17,36%, частная Det norske oljeselskap ASA - 11,57%. Датской Maersk Oil принадлежит 8,44%.