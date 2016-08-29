Польша и Словакия исследуют интерес рынка к новому газопроводу между странами

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ВАРШАВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский оператор сети газопроводов Gaz System и его словацкий партнер Eustream начали исследование интереса рынка к проекту строительства интерконнектора между странами, сообщилоо сообщило Польское агентство печати в понедельник.
"Запущенная процедура должна показать действительный, то есть подтвержденный подписанными договорами на передачу газа, уровень интереса клиентов к межсистемному газопроводу Польша - Словакия", - цитирует агентство слова пресс-секретаря польской компании Томаша Петрасеньского. "Проведение данной процедуры (open season) необходимо для принятия окончательного решения по этой инвестиции", - указал он.
Все заинтересованные в строительстве газопровода могут подавать заявки до 9 сентября.
Польша и Словакия планируют построить интерконнектор, по которому можно было бы поставлять газ в обоих направлениях. Проект подразумевает, что на словацкой территории подача газа может осуществляться со станции в городе Велке-Капушаны, а на польской - из местности Страхочины. Длина перемычки (в случае ее сооружения) составит 158 км, 100 км трубопровода планируется проложить на территории Словакии. Польше предстоит расширить уже существующую газовую инфраструктуру на юго-востоке страны.
Предполагается, что новый интерконнектор станет частью газового коридора "Север - Юг" - приоритетного для Польши проекта, который должен диверсифицировать поставки и повысить энергетическую безопасность страны.