Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТГК-2 в I полугодии получила чистую прибыль по МСФО в 251,4 млн руб.

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка ТГК-2 увеличилась на 7,8% и составила 18 млрд руб.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Территориальной генерирующей компании №2" (ТГК-2) в первом полугодии 2016 г. составила 251,4 млн руб. против убытка в размере 469,7 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности за отчетный период составила 229 млн руб. против убытка в 39 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль от прекращенной деятельности достигла 36 млн руб. ( в первом полугодии 2015 г. убыток составлял 434,2 млн руб.).

Выручка ТГК-2 увеличилась на 7,8% и составила 18 млрд руб., операционные расходы выросли на 7,2%, до 16,4 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании в первом полугодии 2016 г. снизились на 17,5% и составили 3,3 млрд руб., краткосрочные обязательства уменьшились на 2,5%, достигнув 27,6 млрд руб.

ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России. Предприятия расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.

Основным акционером ТГК-2 является группа "Синтез".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
КНР шокирована взрывом у своего посольства в Бишкеке
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
На курорте в Доминикане погиб россиянин
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
7
ФСБ ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия
Темы дня
Реклама