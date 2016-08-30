ТГК-2 в I полугодии получила чистую прибыль по МСФО в 251,4 млн руб.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Территориальной генерирующей компании №2" (ТГК-2) в первом полугодии 2016 г. составила 251,4 млн руб. против убытка в размере 469,7 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности за отчетный период составила 229 млн руб. против убытка в 39 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль от прекращенной деятельности достигла 36 млн руб. ( в первом полугодии 2015 г. убыток составлял 434,2 млн руб.).

Выручка ТГК-2 увеличилась на 7,8% и составила 18 млрд руб., операционные расходы выросли на 7,2%, до 16,4 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании в первом полугодии 2016 г. снизились на 17,5% и составили 3,3 млрд руб., краткосрочные обязательства уменьшились на 2,5%, достигнув 27,6 млрд руб.

ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России. Предприятия расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.

Основным акционером ТГК-2 является группа "Синтез".