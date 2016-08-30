Третий энергоблок Смоленской АЭС запущен после ремонта

СМОЛЕНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Третий энергоблок Смоленской атомной электростанции (САЭС) запущен после ремонта, сообщили ТАСС в пресс-службе станции вторник.

"Энергоблок номер три САЭС запущен в работу после проведения на нем планового ремонта", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на станции в работе находятся два энергоблока - первый и третий. Второй энергоблок был остановлен 22 августа из-за срабатывания защиты. По словам представителя САЭС, на втором энергоблоке продолжается ремонт на тепломеханическом оборудовании.

Внеплановая остановка второго энергоблока не повлияла на сроки ремонта третьего, он был включен в сеть по графику. Причины остановки второго энергоблока названы не были. Как ранее сообщили ТАСС в МЭС Центра, остановка одного из блоков станции на стабильность электроснабжения региона и центральной России не повлияла.

С начала года САЭС выработала 13,5 млрд киловатт-час электроэнергии при среднегодовой выработке в 20 млрд киловатт-час, что составляет 13% всей электроэнергии, вырабатываемой в концерне "Росэнергоатом".