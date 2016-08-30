Власти Филиппин стремятся к запуску первой в республике АЭС, построенной 32 года назад

ХАНОЙ, 30 августа. /ТАСС/. Высшее руководство Филиппин стремится обеспечить запуск первой в стране АЭС, которую построили в провинции Батаан (северо-запад страны) 32 года назад, но так и не сдали в эксплуатацию. Как заявил во вторник министр энергетики республики Альфонсо Куси, развитие мирного атома - "один из вариантов развития филиппинской энергетики".

"Это одно из направлений, которые позволят Филиппинам удовлетворить растущий спрос в энергоснабжении. Согласно нашим прогнозам, внутренний спрос на электричество будет расти ежегодно на 5% вплоть до 2030 года", - заявил Куси, выступая на международной конференции по атомной энергетике в Маниле.

По словам главы ведомства, для запуска Батаанской атомной станции мощностью 620 МВт, на строительство которой было потрачено более $2 млрд, потребуется еще $1 млрд дополнительных инвестиций.

"Нам предстоит изучить имеющиеся возможности, сделать упор не только на потребности в мощностях, но и на устойчивое развитие, обязательства в области экологии", - подчеркнул Куси. Министр выразил намерение "придать новую жизнь" правительственным начинаниям. В частности, оказать содействие деятельности целевой рабочей группы по изучению атомной энергетики, образованной при государственной поддержке в 2007 году.

Строительство единственной филиппинской АЭС началось в 1975 году. Объект был завершен в 1984 году и находится в нескольких десятках километрах от столицы страны, от которой его отделяет Манильский залив. На фоне аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, станцию так и не запустили в эксплуатацию, приняв решение о ее консервации.