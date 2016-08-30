Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Филиппин стремятся к запуску первой в республике АЭС, построенной 32 года назад

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 13:39 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 30, августа. /ТАСС
Для запуска Батаанской атомной станции мощностью 620 МВт, на строительство которой было потрачено более $2 млрд, потребуется еще $1 млрд дополнительных инвестиций
Материал из 1 страницы

ХАНОЙ, 30 августа. /ТАСС/. Высшее руководство Филиппин стремится обеспечить запуск первой в стране АЭС, которую построили в провинции Батаан (северо-запад страны) 32 года назад, но так и не сдали в эксплуатацию. Как заявил во вторник министр энергетики республики Альфонсо Куси, развитие мирного атома - "один из вариантов развития филиппинской энергетики".

"Это одно из направлений, которые позволят Филиппинам удовлетворить растущий спрос в энергоснабжении. Согласно нашим прогнозам, внутренний спрос на электричество будет расти ежегодно на 5% вплоть до 2030 года", - заявил Куси, выступая на международной конференции по атомной энергетике в Маниле.

По словам главы ведомства, для запуска Батаанской атомной станции мощностью 620 МВт, на строительство которой было потрачено более $2 млрд, потребуется еще $1 млрд дополнительных инвестиций.

"Нам предстоит изучить имеющиеся возможности, сделать упор не только на потребности в мощностях, но и на устойчивое развитие, обязательства в области экологии", - подчеркнул Куси. Министр выразил намерение "придать новую жизнь" правительственным начинаниям. В частности, оказать содействие деятельности целевой рабочей группы по изучению атомной энергетики, образованной при государственной поддержке в 2007 году.

Строительство единственной филиппинской АЭС началось в 1975 году. Объект был завершен в 1984 году и находится в нескольких десятках километрах от столицы страны, от которой его отделяет Манильский залив. На фоне аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, станцию так и не запустили в эксплуатацию, приняв решение о ее консервации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама