Правительство определило правила предоставления субсидий госкорпорации "Росатом"

Советник президента по интернету Герман Клименко создал рабочую группу по big dataЭкономика и бизнес 30 августа, 15:41
До 130 тыс. избирателей в Москве имеют возможность проголосовать на домуПолитика 30 августа, 15:40
Уэйн Руни завершит выступления за сборную Англии после ЧМ-2018Спорт 30 августа, 15:39
"Барселона" купила футболиста "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млнСпорт 30 августа, 15:37
Медведев: никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималосьЭкономика и бизнес 30 августа, 15:31
Медведев назвал отстранение паралимпийцев РФ верхом несправедливостиСпорт 30 августа, 15:23
Байдарочники Подольская и Дьяченко отстранены от участия в международных соревнованияхСпорт 30 августа, 15:12
Движение по винчестерному тоннелю в Москве запустят раньше срокаМосква 30 августа, 15:10
Даунинг-стрит: Мэй не обязана запрашивать мнение парламента по статье о BrexitМеждународная панорама 30 августа, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий из федерального бюджета государственной корпорации "Росатом". Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидий государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий", - говорится в тексте документа.
Согласно документу, субсидии корпорации предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах утвержденных Министерству финансов РФ бюджетных ассигнований. В свою очередь, Росатом представляет в Минфин сведения об использовании субсидии не позднее 10 рабочих дней первого месяца квартала, следующего за отчетным. Также госкорпорация не позднее 15 февраля следующего за отчетным года представляет в ведомство отчет об осуществлении собственных расходов, источником финансового обеспечения которых является выданная субсидия.
В документе отмечается, что в случае установления по итогам проверок Минфина или других уполномоченных органов факторов нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий корпорации, они подлежат возврату в федеральный бюджет в объеме, равном сумме денежных средств, использованных не по целевому назначению, или же в полном объеме в течение 30 рабочих дней с момента представления контрольными органами соответствующего предписания о возврате средств.
Контроль за соблюдением "Росатомом" условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Минфином РФ, федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также ревизионной комиссией госкорпорации.