Правительство определило правила предоставления субсидий госкорпорации "Росатом"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий из федерального бюджета государственной корпорации "Росатом". Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидий государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, субсидии корпорации предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах утвержденных Министерству финансов РФ бюджетных ассигнований. В свою очередь, Росатом представляет в Минфин сведения об использовании субсидии не позднее 10 рабочих дней первого месяца квартала, следующего за отчетным. Также госкорпорация не позднее 15 февраля следующего за отчетным года представляет в ведомство отчет об осуществлении собственных расходов, источником финансового обеспечения которых является выданная субсидия.

В документе отмечается, что в случае установления по итогам проверок Минфина или других уполномоченных органов факторов нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий корпорации, они подлежат возврату в федеральный бюджет в объеме, равном сумме денежных средств, использованных не по целевому назначению, или же в полном объеме в течение 30 рабочих дней с момента представления контрольными органами соответствующего предписания о возврате средств.

Контроль за соблюдением "Росатомом" условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Минфином РФ, федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также ревизионной комиссией госкорпорации.