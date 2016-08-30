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Замглавы "Газпрома": подписание контракта с КНР по "западному" маршруту зависит от объемов

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 14:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС
Переговоры находятся на продвинутой стадии, считает Александр Медведев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" положительно оценивает ход переговоров по контракту на поставки газа в Китай по "западному" маршруту. Подписание документа зависит не от цены, а от объемов, заявил ТАСС заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев.

"Процесс идет, рабочие группы встречаются. Произойдет это в этом году или в следующем - будет зависеть от обеих сторон, вопрос не ценовой, а по объемам. Я считаю, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и Елена Бурмистрова (глава "Газпром экспорта" - прим. ред.) регулярно встречается со своими визави, и Алексей Миллер (глава "Газпрома" - прим. ред.). Я считаю, что перспективы хорошие", - сказал Медведев.

В 2014 году "Газпром" и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год. В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. метров газа в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России, а 25 июня 2016 года - меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР.

Ранее Миллер сообщал, что контракт на поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вступил в силу в мае 2015 года, срок начала поставок газа - от 4 до 6 лет после вступления контракта в юридическую силу. Соответственно, поставки газа в Китай могут начаться в период с мая 2019 года по май 2021 года.

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