Азербайджан в ближайшее время значительно расширит возможности в экспорте газа

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БАКУ, 30 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджан в предстоящие годы значительно увеличит добычу газа, заявил во вторник президент страны Ильхам Алиев, принимая в Баку генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Сейеда Мохаммеда Хусейна Адели, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
"Президент Азербайджана подчеркнул, что в последние годы в энергетической сфере в Азербайджане, в том числе в разработке газовых месторождений, произошли важные события. Успешно идут работы в рамках проекта "Шахдениз-2", и в предстоящие годы в Азербайджане ожидается значительный рост добычи газа", - говорится в сообщении.
Алиев также подчеркнул, что в ближайшем будущем ожидается начало добычи газа в рамках проекта "Апшерон". "Таким образом, Азербайджан в будущем в значительной степени расширит свои возможности в экспорте газа", - сказал глава государства.
В свою очередь Адели сообщил, что Азербайджан приглашен на саммит Форума стран-экспортеров газа, который пройдет в следующем году в Боливии.
Общие запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,6 трлн кубометров. Из них 1,2 трлн приходятся на газоконденсатное месторождение "Шахдениз", считающееся одним из крупнейших в мире. Ожидается, что газ в рамках этого проекта начнут добывать в 2018 году. Он будет транспортироваться с 2019 года в Европу по Южному газовому коридору, составными частями которого являются Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы.
Доказанные запасы морского месторождения "Апшерон" оцениваются в 300 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. Оно разрабатывается совместно Госнефтекомпанией Азербайджана (40% долевого участия), французскими Total (40%) и GDF Suez (20%). Азербайджан имеет статус наблюдателя в Форуме стран-экспортеров газа.