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Statoil планирует в 2017 г. пробурить в Баренцевом море до семи новых разведочных скважин

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 16:57 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 30, августа. /ТАСС
В настоящее время компания ожидает получить разрешения от властей на проведение геологоразведочных работ на шельфе Баренцево моря
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ОСЛО, 30 августа. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Statoil может пробурить в Баренцевом море в 2017 г. от пяти до семи новых скважин в рамках плана геологоразведочных работ, заявил директор компании по разведке на норвежском шельфе Ез Аверти.

"Компания планирует исследовать потенциал участков Бламанн, Коиген Сентрал и Корпфьелл, которые выиграла в рамках 23 лицензионного раунда", - говорится в заявлении Ез Аверти, размещенном на сайте компании. Новые открытия позволят подержать уровень добычи Statoil на текущем уровне вплоть до 2030 г., отметил директор компании по разведке на норвежском шельфе.

Также Statoil совместно с Eni планируют пробурить новую разведочную скважину на участке Голиат, оператором на котором является Eni.

В настоящее время компания ожидает получить разрешения от властей на проведение геологоразведочных работ на шельфе Баренцево моря.

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