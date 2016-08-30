"Транснефть-ТСД" завершила работы по монтажу металлоконструкций на ГПС "Волгоград"

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. ООО "Транснефть - ТСД" завершило работы по монтажу металлоконструкций зданий и сооружений на головной перекачивающей станции (ГПС) "Волгоград", сообщает пресс-служба компании.

Завершены работы по устройству фундаментов зданий и сооружений, монтажу металлоконструкций зданий и кабельной эстакады. В настоящее время на ГПС "Волгоград" ведется монтаж стеновых и кровельных панелей зданий, монтаж трубопроводов инженерных сетей, выполняется ограждение территории.

Работы на станции начались в декабре 2015 года в рамках проекта строительства магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Волгоградский НПЗ - ГПС "Тингута".

Трубопровод предназначен для транспортировки дизельного топлива в объеме четырех млн тонн в год от Волгоградского НПЗ (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") до ГПС "Тингута", откуда топливо будет направляться в порт Новороссийск.

К началу зимы ООО "Транснефть - ТСД" планирует завершить прокладку всех инженерных сетей, закрыть тепловые контуры зданий и сооружений, выполнить монтаж силового электрооборудования.

Ввод объектов инвестиционного проекта "Строительство МНПП "Волгоградский НПЗ - Тингута" в эксплуатацию запланирован на 2017 год.