"Атомэнергопром" за 6 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,5%, до 43,245 млрд руб.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы Росатома) в первом полугодии 2016 года выросла на 4,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 43,245 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 10,5% - до 271,7 млрд рублей. Доналоговая прибыль снизилась на 13,4% и составила 49,2 млрд рублей.